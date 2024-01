Bolsonaro passa fim de ano na pousada de seu ex-ministro, em Alagoas | A TARDE

Após um ano em que respondeu a diversos inquéritos, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), passará os últimos dias de 2023 em São José dos Milagres, no estado de Alagoas.



Bolsonaro e sua família ficarão na pousada do seu ex-ministro do Turismo, Gilson Machado.

Depois da celebração do ano novo, Bolsonaro deverá passar duas semanas em uma casa na região de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, antes de voltar às atividades para o ano de eleições municipais.