Netanyahu sobre ataque ao Irã: "Israel mudando a face do Oriente Médio"

Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou sobre ataques - Foto: Ronen Zvulun | AFP

Netanyahu afirmou nesta segunda-feira, 16, que o ataque de Israel contra o Irã estava "mudando a face do Oriente Médio", e que os líderes do país rival estavam sendo eliminados "um a um".

A troca de ataques deixou 24 mortos em Israel e 224 no Irã, em cuja capital a fuga de moradores formou hoje um congestionamento gigante.

Netanyahu participou nesta segunda-feira de uma entrevista coletiva transmitida pela TV, horas após um bombardeio contra a sede da TV estatal iraniana em Teerã.

Câmeras registraram o momento em que uma apresentadora deixou rapidamente o estúdio, enquanto parte do teto se soltava e uma poeira densa se espalhava, segundo vídeos divulgados por veículos iranianos.

A emissora interrompeu sua programação ao vivo, que foi retomada minutos depois. Teerã chamou o ataque de "crime de guerra".

Donald Trump faz alerta

"Todos deveriam deixar imediatamente Teerã!", alertou hoje o presidente americano, Donald Trump, que afirma que seu país não está envolvido na ofensiva do aliado no Oriente Médio. Ele pediu a Teerã que retorne às negociações sobre o programa nuclear iraniano, interrompida pela ofensiva de Israel.

Durante reunião do G7 no Canadá, que deixará prematuramente, devido à crise no Oriente Médio, Trump lamentou que o Irã ainda não tenha assinado um acordo para restringir seu desenvolvimento nuclear.

O chanceler iraniano, Abbas Araqchi, responsável pelas negociações, disse que a ofensiva israelense representa "um golpe na diplomacia", e questionou se Trump "está interessado em deter esta guerra". "Basta um telefonema de Washington para silenciar alguém como Netanyahu. Isso abriria caminho para o retorno da diplomacia", publicou no X.

Na madrugada desta terça-feira (17), Israel emitiu um breve alerta aéreo para Tel Aviv e Bersheva, no sul. Do lado do Irã, autoridades ativaram "em um nível elevado" os sistemas de defesa antiaérea em Teerã, segundo a agência de notícias estatal Irna.