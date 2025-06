Moraes autoriza acareação entre Mauro Cid e Braga Netto no STF

Ministro prevê que a acareação aconteça na próxima terça-feira, 24, às 10h - Foto: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido do ministro Alexandre de Moraes, autorizou a realização de uma acareação entre o ex-ministro Walter Braga Netto e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2023.



O processo de acareação faz parte do processo penal em que duas ou mais pessoas investigadas em uma ação são colocadas frente a frente para esclarecer contradições em seus depoimentos.

De acordo com a CNN, a decisão do ministro prevê que a acareação aconteça na próxima terça-feira, 24, às 10h.

Tentativa de Golpe de Estado

A tentativa de golpe no Brasil em 2023 teve como pano de fundo a não aceitação dos resultados das eleições presidenciais de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. Após a derrota de Jair Bolsonaro, setores radicais ligados ao então presidente passaram a questionar a legitimidade do pleito, disseminando desinformação e incentivando atos antidemocráticos.

O episódio mais grave ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília, numa ação orquestrada que visava desestabilizar o governo recém-empossado.

As investigações conduzidas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal apontaram a existência de uma articulação anterior ao 8 de janeiro, envolvendo militares da reserva e aliados políticos de Bolsonaro.

O núcleo central do plano teria elaborado minutas de decretos para instaurar estado de sítio e anular as eleições, com apoio de setores das Forças Armadas. A delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, fortaleceu as suspeitas de que o próprio ex-presidente tinha conhecimento e incentivava a trama golpista. O caso segue em apuração no STF, com possíveis desdobramentos criminais contra autoridades de alto escalão.