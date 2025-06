Perto de voltar ao futebol argentino, Di María critica "catimba" do Boca Juniors

Di María citou a "catimba" como algo presente no estilo de jogo dos argentinos - Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP

Um dos maiores futebolistas argentinos dos últimos anos, Ángel Di María 'provou do próprio remédio' na Copa do Mundo de Clubes. Atualmente defendendo as cores do Benfica, o meia-atacante comentou sobre a dificuldade em lidar com a "catimba" do Boca Juniors. O curioso é que a declaração do atleta de 37 anos acontece pouco antes do seu regresso ao futebol local, já que vai voltar ao Rosário Central.

Após o empate da equipe portuguesa com o Boca na estreia do Mundial, pelo placar de 2 a 2, nesta última segunda-feira, 16, Di María afirmou que o estilo de jogo dos argentinos já era algo de conhecimento geral. O meia, que marcou um dos gols benfiquistas, citou a "catimba" dos adversários.

Sabemos como é o futebol argentino, como se joga. Não conseguimos superar as faltas e a catimba para ganhar tempo. O importante é que conseguimos o empate. Tentamos a vitória, não foi possível, mas o empate nos serve para o que ainda vem por aí. Ángel Di María

Protagonista no título da Copa do Mundo da Argentina em 2022, Di María está se despedindo do Benfica justamente neste Mundial de Clubes. Ele vai retornar ao Rosário Central 18 anos após deixar o time onde iniciou a carreira.

Na próxima sexta-feira, 20, o Benfica vai enfrentar o neozelandês Auckland City, equipe semiprofissional que sofreu 10 a 0 do Bayern de Munique na estreia. Na terceira rodada, será a vez da equipe de Lisboa encarar o poderoso time alemão.

"O Bayern conseguiu uma vantagem importante, com dez gols e os três pontos, mas é importante que a gente faça as coisas bem para tentar os três pontos no próximo jogo e depois enfrentar o Bayern", finalizou.

Curiosamente, além de Di María, outro argentino marcou para o Benfica no duelo com o Boca Juniors. O meia-atacante converteu um pênalti para fazer 2 a 1, enquanto o zagueiro Otamendi aproveitou escanteio para buscar o empate com um cabeceio.