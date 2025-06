Ex-Bahia, Everaldo deve ser titular contra o Dortmund na Copa do Mundo

Everaldo, ex-atacante do Bahia - Foto: Divulgação | Fluminense

Contratado do Bahia no início da temporada, Everaldo pode ganhar chance entre os titulares do Fluminense na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Com o artilheiro Germán Cano sem ritmo de jogo, o camisa 9 deve começar jogando contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, 17, às 13h, em Nova Jersey.

Em entrevista coletiva antes do confronto, o técnico Renato Gaúcho confirmou que o artilheiro Cano começa no banco de reservas e destacou a falta de ritmo de jogo como principal motivo. Projetando o segundo tempo, o comandante, por outro lado, revelou que é "quase certo que ele vai entrar".

"Cano é um jogador que está voltando de lesão, está 100% curado, mas o que falta é ritmo de jogo. E isso é muito importante para um jogador. A princípio, ele vai esperar um pouco. O horário dificulta bastante, independente do calor ou frio. Sabemos que ele está sem ritmo de jogo, e contra um adversário tão poderoso assim, vamos fazer com que ele espere um pouco. Durante a partida, quase certo que ele vai entrar", disse Renato Gaúcho.

Sem o camisa 14 no time titular, Everaldo passa a ser o principal candidato a assumir a equipe diante do clube alemão. Além do ex-jogador do Bahia, o Tricolor Carioca contará com jogadores experientes como Fábio, Thiago Silva, além do colombiano Jhon Arias.

O Fluminense deve ir a campo com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio (Serna) e Everaldo.

Quarto colocado no campeonato alemão na temporada passada, o Borussia Dortmund começou oscilando bastante na Bundesliga e 'flertou' com a possibilidade de ficar de fora de competições europeias, mas 'virou a chave' na reta final em meio à eliminação para o Barcelona nas quartas de final da Champions League e engatou uma sequência de oito partidas sem perder no torneio nacional.

Além do Auri-Negro, o Fluminense também vai encarar o Ulsan HD, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na disputa pela vaga na próxima fase no Grupo F da Copa do Mundo de clubes