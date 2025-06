Fortaleza define futuro de Vojvoda antes de pegar o Bahia no Nordestão

Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza - Foto: Divulgação | Fortaleza

Apesar da temporada abaixo das expectativas, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai continuar no comando do Fortaleza até o final do seu contrato. Próximo adversário do Bahia pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Leão do Picí vive um momento uma fase delicada, mas garantiu a permanência do treinador argentino até o final de 2025.

Há sete jogos sem vencer, o clube cearense passou por resultados vexatórios recentemente, incluindo a goleada por 5 a 0 sofrida para o Flamengo e a eliminação nos pênaltis para o Retrô, na 3ª fase da Copa do Brasil. Além disso, a equipe foi vice-campeã do campeonato estadual para o rival Ceará e terminou em quarto lugar no Grupo A do Nordestão, atrás de Ferroviário, Sport e Vitória.

Em meio a tantos resultados ruins, o Fortaleza se classificou para as oitavas de final da Conmebol Libertadores em segundo lugar no seu grupo e segue vivo na competição, tendo que encarar o Vélez Sársfield, da Argentina, para avançar de fase.

Em pronunciamento oficial, o Leão do Picí garantiu que o treinador segue com "total confiança" da diretoria e que conversas diárias vão sendo realizadas visando uma possível melhoria do clube.

O próximo adversário do Fortaleza é o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O confronto está marcado para o dia 9 de julho, uma quarta-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.



Confira a nota oficial:

"O Fortaleza Esporte Clube informa que o treinador Juan Pablo Vojvoda permanece firme no comando da equipe e cumprirá seu contrato, válido até o final de 2025.

O treinador segue com total confiança da Diretoria Tricolor e, neste intervalo do Brasileirão, vem mantendo conversas diárias com o CEO Marcelo Paz e com o Diretor de Futebol Sérgio Papellin, em busca da melhoria contínua da equipe e da retomada das vitórias".