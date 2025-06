CBF divulga tabela detalhada do Vitória no Brasileirão; veja datas

Time do Vitória perfilado antes da partida contra o Santos, pela rodada 11 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A CBF divulgou a tabela detalhada de mais rodadas do Campeonato Brasileiro. O Vitória já conhece data e horário do seu próximo compromisso após a pausa do Mundial de Clubes, quando encara o Internacional, às 16h30 do próximo dia 12, um sábado.

Entre as rodadas 13 e 18 do Brasileirão, o Leão da Barra vai enfrentar, além do Inter, Botafogo, Red Bull Bragantino, Sport, Mirassol e Palmeiras. As partidas vão acontecer todas até o dia 3 de agosto.

Veja abaixo o calendário detalhado do Vitória: