Vitória pega o Atlético-MG nas quartas do Brasileirão Feminino A2

Vitória briga pelo acesso a elite do futebol feminino com o Atlético-MG - Foto: Karla Porto / EC Vitória

O Vitória vai encarar o Atlético-MG nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. A equipe mineira terminou na primeira colocação do Grupo A, enquanto as Leoas ficaram em segundo no grupo B após a última rodada da fase de grupos.

No último sábado, 12, mesmo já classificadas, as Leoas da Barra foram derrotadas por 2 a 1 pelo Ação-MT, fora de casa.

A derrota, primeira da equipe na competição, custou a liderança da chave. Milena Monteiro marcou o único gol das Leoas na partida, que também foi escalada pelo técnico Anderson Magalhães para dar rodagem a atletas com poucos minutos.

O revés diante das mato-grossenses não apaga a consistência que a equipe mostrou ao longo da boa campanha. As Leoas da Barra conquistaram quatro vitórias, dois empates e uma derrota, com bons desempenhos defensivos e ofensivos.

Os confrontos das quartas de final serão em jogos de ida e volta. Por ter ficado na segunda posição, o Vitória fará o primeiro jogo na Toca do Leão e decidirá a vaga fora de casa, em Belo Horizonte. A classificação para a semifinal também garante acesso à elite do futebol feminino nacional, a Série A1.