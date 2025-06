Grupo político do Vitória faz pronunciamento sobre SAF no clube; saiba

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A Frente Vitória Popular, chapa de oposição ao grupo do presidente Fábio Mota e que concorreu nas últimas eleições do clube, se posicionou, nesta segunda-feira, 16, a respeito da implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Vitória. O coletivo se diz a favor da transformação, mas que seja um processo com "participação real do sócio torcedor".

Em nota publicada nas redes sociais, a Frente Vitória Popular afirmou que exige uma SAF que "siga todos os ritos do Estatuto, com transparência, governança, fiscalização". O grupo aproveitou para mandar um recado à diretoria do Leão da Barra.

Não queremos SAF de Cardeais, seus parentes e amigos. Não à SAFake! Frente Vitória Popular

A FVP ainda citou que a SAF, caso seja de fato concretizada, deve realizar um trabalho que "modernize o Barradão e profissionalize de vez o clube".

Leia abaixo o comunicado na íntegra:

"A Frente Vitória Popular é a favor da SAF no Vitória, mas com responsabilidade e segurança para o clube e sua torcida.

Queremos uma SAF que siga todos os ritos do Estatuto, com transparência, governança, fiscalização e participação real do sócio torcedor. Uma SAF que fortaleça o Vitória, modernize o Barradão e profissionalize de vez o clube.

Não aceitaremos soluções feitas por poucos, de forma atropelada, ou para beneficiar interesses de grupos fechados. Não à SAFake!

Pelo Vitória!".