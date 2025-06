Veja data, horário e local dos jogos do Bahia na volta do Brasileirão

EC Bahia - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Já dá para anotar no calendário - a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 13 a 18 do Brasileirão, e o Bahia já tem as datas definidas para jogar no início do returno do campeonato. A lista informa data, horário, local e transmissão de todas as partidas, começando pela 13ª rodada, que retorna após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

O primeiro jogo vem logo no dia de estreia do returno: no sábado de 12 de julho, às 21h, o Bahia encontra o Atlético-MG, em casa, na Arena Fonte Nova.

Em seguida, entrando na 14ª rodada, o Esquadrão encontra o Internacional mais uma vez, após os confrontos e a eliminação pela Libertadores, dessa vez na Fonte Nova. Data e horário do confronto ainda estão por definir.

Na rodada seguinte, vem o Fortaleza - em 19 de julho, um sábado, às 16h da tarde, a bola rola para tricolores na Arena Castelão, no Ceará. Na 16ª, é a vez de enfrentar o Vasco da Gama, em data e horário ainda a definir, fora de casa, em São Januário, no Rio de Janeiro.

A 17ª rodada traz o Juventude na Arena Fonte Nova, às 18h30, no domingo, dia 27 de julho. Na última data definida, no sábado dia 2 de agosto, o Esquadrão de Aço encontra o Sport fora de casa, na Ilha do Retiro, em Recife.