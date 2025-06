Com Bahia, CBF divulga tabela detalhada das oitavas da Copa do Brasil

Taça da Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 16, a tabela detalhada dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o Retrô, de Pernambuco, pela frente, o Bahia entrará em campo na Arena Fonte Nova pelo confronto de ida e decidirá a vaga na próxima fase na Arena Pernambuco, pela partida de volta.

O primeiro jogo, em Salvador, foi marcado para o dia 30 de julho, uma quarta-feira, às 19h30, enquanto o duelo decisivo acontecerá no dia 5 de agosto, uma terça-feira, no mesmo horário, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife. Ambas as partidas serão transmitidas pelo Amazon Prime Vídeo.

O confronto que abre as oitavas de final será entre Botafogo e RB Bragantino, no dia 29 de julho, às 19h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Para encerrar essa etapa, Fluminense e Internacional, assim como Palmeiras e Corinthians entram em campo simultaneamente para dar um desfecho na quarta fase da competição nacional.

Confira a tabela detalhada de todos os confrontos das oitavas de final: