Chelsea estreia com vitória no Mundial e lidera grupo do Flamengo

Pedro Neto, atacante do Chelsea - Foto: Reprodução | Taylor Swift

O Chelsea largou com o pé direito no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes ao vencer o Los Angeles FC por 2 a 0, nesta segunda-feira, 16, em Atlanta. Com gols de Pedro Neto e Enzo Fernández, os ingleses confirmaram o favoritismo, mas passaram por sustos durante o segundo tempo.

Pedro Neto abriu o placar ainda na primeira etapa, em um domínio tranquilo dos Blues, que não foram ameaçados nos 45 minutos iniciais. No entanto, o cenário mudou após o intervalo, quando a equipe londrina perdeu intensidade, deu espaço e viu o adversário crescer no jogo.

Bouanga, principal nome do ataque do Los Angeles FC, quase deixou tudo igual em duas boas finalizações e David Martínez também assustou o goleiro Kepa. Apesar da queda de rendimento, o Chelsea conseguiu respirar com o gol de Enzo Fernández, que entrou no segundo tempo e fechou o placar.

Na próxima rodada, o Chelsea terá pela frente o Flamengo, na sexta-feira, 20, às 15. Já o Los Angeles FC encara o Esperánce, da Tunísia, no mesmo dia, às 19h.