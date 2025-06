Conheça deputado e ex-zagueiro que pode aproximar Vitória da QSI

Marcone Amaral foi revelado e é torcedor do Vitória - Foto: Divulgação

Integrante do Movimento Vitória SAF (MVSAF), o ex-zagueiro Marcone Amaral surgiu como um nome importante para o grupo após confirmar que faria uma viagem de compromissos ao Catar, onde se colocou à disposição para um possível encontro com representantes da Qatar Sports Investments (QSI). A organização é operada pelo governo do país e controla o Paris Saint-Germain, principal clube francês e atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA.

A ideia do ex-atleta, que possui boa relação com os cataris, era apresentar um futuro projeto de SAF do Vitória e tentar aproximação com membros da família real. A possibilidade, no entanto, depende de um aval da diretoria rubro-negra.

"Eu deixei claro que já tinha alguns compromissos relacionados ao futebol agendados no país. Se o Vitória tiver interesse e der autorização, logicamente, eu poderia também falar sobre o projeto da SAF, devido a minha aproximação com os cataris", disse Marcone em entrevista ao Portal A TARDE.

Quem é Marcone Amaral?

Marcone Amaral Costa Júnior tem atualmente 47 anos e iniciou sua carreira profissional no Vitória, no fim dos anos 90. Fez parte da geração rubro-negra que foi tricampeã baiana e bicampeã do nordeste entre 1997 e 2000. Após deixar o clube baiano, rodou por equipes como Venezia-ITA, Bellinzona-SUI, Vila Nova-GO, União Barbarense-SP e Marília-SP, até desembarcar no Catar.

Marcone, inclusive, jogou no Leão da Barra justamente quando o clube criou a Vitória S/A. A empresa tinha como função administrar o futebol, buscando investimentos externos e adotando um modelo de clube-empresa diferente das atuais SAFs. Uma parceria foi fechada à época com o banco Excel Econômico, quando grandes contratações como Bebeto, Aristizabal, Túlio e Petkovic foram realizadas.

Atuando no Oriente Médio, Marcone passou por grandes clubes do Catar: Al-Shamal, Al-Gharafa, El Jaish, Al-Rayyan e Al-Arabi. O baiano da cidade de Poções fez muito sucesso nos gramados e foi chamado para defender a seleção, se naturalizando e virando oficialmente cidadão do país.

Marcone Amaral é um ícone do futebol catari | Foto: Reprodução/Instagram

Após ficar entre 2005 e 2015 no Catar, Marcone se aposentou oficialmente do futebol e começou sua carreira na política. Em Itajuípe, município onde cresceu, se elegeu duas vezes como prefeito pelo Partido Social Democrático (PSD), para o período entre 2017 e 2023, mas renunciou em 2022.

Após se tornar suplente para deputado estadual em 2022, assumiu o mandato no lugar de Jusmari Oliveira em janeiro deste ano e segue no cargo. No início deste mês, passou a integrar o MVSAF e virou alternativa para uma possível aproximação entre Vitória e representantes da QSI.

Marcone ainda foi presidente da Associação dos Municípios da Região Cacaueira (Amurc), vice presidente do Consórcio de Saúde, que administra a Policlínica Regional, e atualmente estava como diretor presidente do Hospital de Base de Itabuna.