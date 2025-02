Marcone Amaral propõe criação da "bancada do cacau" na Alba

Marcone Amaral (PSD), recém empossado como deputado estadual - Foto: Reprodução / Youtube

Recém-empossado como deputado estadual, o ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (PSD), terá como principal objetivo do mandato atender as demandas da população do sul baiano.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, Marcone disse que vai buscar formar a “bancada do cacau” na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com outros colegas vindos da região.

“Conversei com o líder do governo, Rosemberg Pinto, que é de Itororó, temos mais dois deputados da região que são Soane Galvão (PSD) de Ilhéus e Pancadinha (Solidariedade), de Itabuna, e já quero sentar com eles pra ver se a gente forma uma ‘bancada do cacau’ para poder começar a discutir pautas e supervisionar investimentos que já existem e que trazem uma expectativa para a população da região”, projetou o parlamentar.

Entre os assuntos que podem ser debatidos pelo grupo, está a possível venda da Bahia Mineração (Bamin) para a Vale, que pode resultar em mudanças nos projetos da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul.

“É necessário que a gente sente e dialogue para entender melhor essa relação comercial que está sendo divulgada e dessa forma tentar, através de nossa representatividade, fazer com que esses investimentos sejam consolidados para a região”, pontuou Marcone.