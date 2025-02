Ministro de Lula culpa comunicação por 'crise do Pix'

Ministro Carlos Lupi aponta problema de comunicação - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), apontou um erro de comunicação dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no episódio que ficou conhecido como 'crise do Pix', e culminou na revogação da portaria que previa o monitoramento de transações financeiras a partir R$ 5 mil.

Lupi disse ter entendido um problema de "competência" na explicação da portaria, e apontou um movimento para 'barrar' a medida da Receita Federal.

"Eu acho que foi mais uma questão de competência para comunicar. Eu estou falando agora, em um programa ao vivo. Quanta coisa posso estar fazendo de errado por não saber me comunicar? Eu procuro ser cada vez mais claro, mais explícito, mas a gente é humano. Eu acho que houve um erro de comunicação", iniciou Lupi.

"Segundo ponto: como é difícil mexer com o poderoso? Quantas mensagens meu amigo Haddad mandou para taxar as grandes fortunas, os ricos, e a gente não consegue aprovar no Congresso Nacional?”, questionou o ministro, em entrevista para Paulo Cappeli, do Metrópoles.