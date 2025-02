Filho de Ratinho articula candidatura ao Planalto em 2026

Ratinho Júnior deve ser candidato ao Planalto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), deve colocar seu nome como pré-candidato ao Palácio do Planalto de forma oficial em um prazo de até dois meses. O político é filho do apresentador Carlos Massa, conhecido popularmente pelo mesmo apelido.

Segundo informações do portal CNN Brasil, o governador paranaense caminha para concorrer à presidência da República pelo PSD, sua atual sigla, desde que tenha o 'ok' de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido.

Ainda de acordo com a publicação, Ratinho também tem sido sondado por outros dois partidos, não revelados, caso encontre resistências dentro do PSD para lançar seu nome. O governador está no seu segundo mandato. Para concorrer a outro cargo eletivo em 2026, o gestor precisará renunciar o posto no primeiro semestre do ano eleitoral.