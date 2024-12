Simone se manifesta sobre polêmica com Ratinho e relação com fãs

Simone disparou sobre polêmica com Ratinho - Foto: Reprodução | SBT e Instagram

Simone Mendes decidiu se posicionar a respeito das fortes críticas que sofreu de Ratinho nas últimas semanas. A cantora falou sobre o comentário do apresentador, que disse que ela "não é tão bacaninha com todo mundo" e que não costuma atender fãs nos bastidores.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a baiana fez questão de expressar o seu respeito por Ratinho: “Foi bacana você não falar, mas eu vou falar. Eu amo o Ratinho. Eu sempre tratei ele com muito amor, carinho e ele sabe disso".

"Todas as vezes que eu encontrei [ele] foi da mesma forma. E eu não deixo de admirar ele, de amar, achar um cara incrível, ser um dos melhores apresentadores do Brasil e se ele me chamar eu vou no programa dele de novo, porque eu to falando a verdade e ele sabe que eu tratei ele sempre com muito carinho”, garantiu.

Simone Mendes falou da sua rotina profissional, ressaltando que sempre chega com antecedência aos shows para atender fãs, contratantes e imprensa: "Eu sou uma das poucas artistas que chega 2 horas e meia antes do show e faço esse atendimento".

A irmã de Simaria, porém, destacou que, após as apresentações, se retira rapidamente para cumprir sua agenda ou retornar para casa: "Depois que termina o meu trabalho, eu quero ir pra minha casa ou pra um outro trabalho, cumprir a minha agenda, mas não deixando de dar amor aos meus fãs".