Simone Mendes revela como está relação com Simaria após brigas

Simone falou da relação com Simaria - Foto: Reprodução

Simone Mendes decidiu abrir o jogo a respeito da relação que possui atualmente com Simaria, após desavenças públicas e polêmicas, além do rompimento.

Em entrevista a Leo Dias, a cantora declarou que a irmã está na sua casa: "Ela não tá morando comigo. A Simaria foi, ficou um tempinho comigo, trouxe os filhos para matar essa saudade desse tempo todo, ela ficou um pouquinho comigo. Ela vai morar agora no meu condomínio, na rua de cima".

"Isso é muito importante pros nossos filhos, eles são muito apaixonados. A gente tem um amor muito grande, a gente é irmã, independente de tudo que a gente viveu. A gente tem uma história muito linda que eu tenho muito respeito, carinho amor”, disse ela.

Simone Mendes acrescentou que o afastamento que tiveram fez com que a proximidade fosse ainda maior: “Muito [estão mais próximas]. [Convivência] de [falar no] telefone, criança, brincadeira, normal mas eu continuo pegando no pé".

"Eu sou meio que mãe, pelo amor que tenho, cuidado e é um presente da parte de Deus ter minha família colada comigo. Uma das coisas que me move na vida, Leo não adianta, diante de Deus, ter tudo isso se eu não tiver a minha família colada comigo não tem sentido. Eu acho que família é isso. A gente se ama de uma forma muito linda", completou.