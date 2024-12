Simone Mendes causa no Domingão e Ivete se diverte: "Molhadinha"

Ivete surpreendeu com comentário - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo não perdeu a oportunidade e surpreendeu com uma piada picante após a apresentação de Simone Mendes no palco do Melhores do Ano 2024, no Domingão com Huck, na Globo.

A situação aconteceu neste domingo, 15, quando a irmã de Simaria tomou um banho de chuva durante a música "Três Tristes".

Ivete não segurou a língua e aproveitou o momento para fazer uma piada. "Kaká [marido de Simone] aqui tá louco dizendo: 'Ela tá toda molhadinha'", disse.

"Minha amiga, meu amor, é uma das melhores pessoas que eu conheço. Além de muito talentosa, de um coração gigante, é uma mulher que respeita cada pessoa que encontra com ela", completou a cantora sobre a amiga.