Ratinho volta a detonar Simone Mendes: "Falo de quem não presta"

Ratinho voltou a detonar Simone - Foto: Reprodução | SBT e Instagram

Ratinho decidiu se manifestar sobre a polêmica que causou ao criticar o comportamento de Simone Mendes. O apresentador falou em seu programa, do SBT, nesta terça-feira, 10, que apenas comentou sobre o que observou quando a cantora estave na atração.

"Ela veio no meu programa duas vezes e saiu correndo. Não deu atenção para ninguém. Talvez ela estivesse com pressa", disparou o contratado do SBT.

O comunicador ainda ressaltou uma ocasião em que apenas Simaria, irmã de Simone, atendeu os seua fãs durante um show. "Jamais falaria dela", disse Ratinho, deixando claro que a sua crítica fazia referência à postura da famosa com os fãs.

"Só falo mal de quem não presta", completou o famoso, que, na semana passada, em transmissão de rádio, ele havia declarado: "Simone é uma queridinha na televisão, quando você vê ela. Mas lá na televisão, quando vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha com todo mundo assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto e ela não tira. Ela corre, então não é esse amor todo que aparenta".