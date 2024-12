Ratinho detona Simone Mendes: "Não é tão bacaninha quanto parece"

Declarações do apresentador viralizaram nas redes sociais - Foto: Reprodução

O apresentador Ratinho participou de um podcast, nesta quinta-feira, 5, e detonou a cantora Simone Mendes, que faz dupla com a irmã Simaria. Segundo Ratinho, a cantora não é toda essa simpatia que as pessoas imaginam.

Leia mais:

>> Anitta expõe polêmica com Ivete Sangalo: "Fui c*zona por muito tempo"

>> Com câncer, Isabel Veloso é internada na reta final da gestação

>> Virgínia Fonseca se choca com pedido da filha: "Nem sei o que dizer"

Em um trecho, Ratinho disse que Simone mostra outro comportamento nos bastidroes. "Ela não é tão bacaninha quanto parece, ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto e ela sai correndo, não é esse amor todo não", disparou Ratinho.

Segundo ele, Simaria é mais receptiva que a irmã. "A Simaria sempre tratou melhor as pessoas. Isso eu testemunhei. A Simaria sempre foi mais simpática com o fã do que a Simone", revelou.

Assista: