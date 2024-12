Anitta expõe polêmica com Ivete Sangalo: "Fui c*zona por muito tempo"

Anitta surpreendeu os fãs ao dar detalhes de sua relação com Ivete Sangalo. - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta surpreendeu os fãs ao revelar detalhes de sua relação com Ivete Sangalo, em uma live nas redes sociais. O momento de reconciliação foi celebrado com o lançamento do feat ‘Lugar Perfeito’, música do álbum ‘Ensaios da Anitta’, que chegou às plataformas nesta quinta-feira, 5.

“Maravilhosa, sou muito grata a ela. Me perdoou por ter sido cuz*na com ela por tanto tempo, e isso é o mais legal de tudo”, afirmou Anitta.

Apesar do tom leve, a história entre as duas nem sempre foi amigável. A polêmica começou quando o jornalista Léo Dias divulgou um áudio onde Anitta acusava Ivete de tentar envolvê-la em um plano constrangedor durante o evento Melhores do Ano no Domingão. Na gravação, a funkeira contou que Ivete a teria incentivado a pedir, ao vivo no programa, para participar de seu DVD de 20 anos, sem que Claudia Leitte soubesse do convite.

No áudio vazado, Anitta relatou como Ivete Sangalo a abordou para fazer a proposta. “Ela me chamou em um canto e falou: ‘Eu queria muito te chamar para o meu DVD’, e eu quase chorei. Mas, então, ela continuou: ‘Só que tem um problema, a outra lá [Claudia Leitte] te chamou e você não foi’. Eu fui murchando”, revelou a funkeira.

Segundo Anitta, Ivete teria sugerido uma estratégia para viabilizar o convite. “Ela me perguntou: ‘Você vai no Faustão?’, e eu respondi: ‘Vou, o Show das Poderosas bombou, e eu vou fazer’”, relatou. “Então, ela disse: ‘Você vai lá e, quando estiver ao vivo, fala: ‘Ivete, sou sua fã, deixa eu participar do seu DVD’. Assim, eu fico sem saída e deixo você participar, e não haverá problema nenhum.’”

“Eu ia ser a sem noção que pede um negócio desse ao vivo e ela ia ser a pessoa que fez uma boa ação para a sem noção maluca”, opinou a funkeira.

O desentendimento ficou no passado, culminando na colaboração entre as artistas. “Era um sonho gravar com a Ivete, e conseguimos superar tudo isso”, disse a cantora.

