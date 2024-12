Anitta rebate provocação sobre cirurgia plástica com alfinetada

Maya Massafera entrevistando a cantora Anitta. - Foto: Reprodução

Nos bastidores do Prêmio Multishow 2024, onde foi a homenageada do ano, Anitta protagonizou uma cena polêmica ao responder uma provocação feita pela influenciadora Maya Massafera, que criava conteúdo para as redes sociais do evento. Durante uma conversa, Maya questionou as várias cirurgias plásticas da cantora, comparando-as com o uso de lentes de contato.

"Eu gosto da minha lente, por que você disse que não gosta da minha lente? Mas você ama plásticas, você já fez várias, igual eu", disse a influenciadora, ao que Anitta, surpresa, respondeu com uma série de perguntas. "Eu falei da sua plástica? Eu falei do quê?", insistiu a cantora. "Da lente", rebateu a influenciadora.

Sem perder o tom, Anitta opinou sobre o uso das lentes: "Eu já usei uma vez ou outra, de brincadeirinha, mas não assim assumindo pra vida. Acho artificial demais, na minha opinião. Mas, se você está feliz, bota a lente aqui, ó, como terceiro olho, se quiser", disparou, encerrando o assunto de forma irônica.

Veja o vídeo do momento: