Aos 16 anos, namorada de Benício Huck conquista trabalho e comemora

Duda Guerra comemorou primeiro trabalho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Namorada de Benício Huck, Duda Guerra usou o seu perfil do Instagram nesta semana para revelar que conquistou a primeira viagem a trabalho e comemorou. A influenciadora tem chamado a atenção desde que apareceu com o filho de Luciano Huck e Angélica no último Rock in Rio.

A jovem, de 16 anos, foi para Fortaleza e participou de um ensaio fotográfico para uma marca local. Ela fez questão de compartilhar cada detalhe dessa experiência nas redes sociais.

A influenciadora fez uma publicação emocionante em suas redes sociais, ressaltando a viagem que fez como uma realização pessoal e profissional.

Duda Guerra escreveu ainda que a sua experiência foi mais especial por ser a sua estreia no mundo profissional como influenciadora.