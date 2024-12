Namorada de Benício Huck assusta web com alimentação: "Desesperada"

Duda Guerra está sendo criticada por gravação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Duda Guerra, de 16 anos, chamou a atenção dos seus seguidores com um vídeo inesperado. Nesta quinta-feira, 28, a namorada de Benício Huck assustou com a exibição da sua alimentação baseada em ovos.

A adolescente compartilhou uma gravação em que aparecendo comendo 20 unidades em um só dia. "Tudo que eu como em um dia fazendo a dieta do ovo. Meu café da manhã é o meu pré-treino, então sempre adiciono uma fatia de pão para me dar mais energia", afirmou a nora de Luciano Huck e Angélica.

"Neste omelete tem 5 ovos, só que eu uso uma gema só e todo mundo me pergunta por quê. Basicamente, a gema é a gordura do ovo, como estou evitando ganhar gordura nesse processo, eu tiro as outras", comentou a influenciadora.

Ela ainda falou no vídeo: "O almoço são 7 ovos com uma gema apenas, arroz, feijão, batata doce e legumes -- e é a minha refeição favorita do dia. De lanche da tarde, fiz uma vitamina de banana que leva literalmente: banana, gelo e Whey [protein]. Gosto quando fica bem grossinha, então tento não adicionar muita água também. É muito importante consumir Whey protein para conseguir bater a meta de proteína do dia".

"E o grande diferencial da dieta está no jantar, que eu como 8 ovos - desta vez é a só a clara. Coloco uma pimentinha em cima para dar um tempero e totalizando dá 20 ovos por dia. Foi isso, gente. Beijos", completou.

Duda Guerra é criticada nos comentários

Em rede social, ela acabou sendo criticada por causa da sua alimentação. "A menina tem apenas 16 anos e fica desesperada atrás do corpo perfeito, isso não precisa ter um basta? Pelo amor de Deus!", escreveu uma pessoa.

"A garota tem silicone com 16 anos. Obviamente tem alguma distorção", apontou outra. "Isso me parece tão errado", falou um terceiro.