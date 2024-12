Dossiê sobre Galisteu teria sido entregue a Senna

Ayrton Senna e Adriana Galisteu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jornalista Luiz Andreoli revelou que a família de Ayrton Senna teria entregue um dossiê contando informações sobre Adriane Galisteu, até então sua namorada. Sua declaração veio a publico em meio às acusações de injustiça sobre ela na série da Netflix, "Senna".

"Essa história foi muito mexida pela família, por todos. Pelo que eu soube, houve um pedido da família em relação a Adriane Galisteu. Soube disso pela imprensa”, disse Luiz em entrevista ao programa Lisa, Leve e Solta, no canal de Lisa Gomes.

Prosseguindo, o jornalista acrescentou: “Ele namorava ela no final da vida, inclusive quando ele morreu ela estava em Portugal na casa do Braguinha (Antônio Carlos de Almeida Braga, empresário do piloto)”.

“Dizem que ele soube naquele dia, que um dos irmãos levou um dossiê pra ele, uma fita, falando de coisas da Adriane, de telefonemas que eles gravaram. Isso é uma das vertentes que eles falaram”, declarou Andreoli.

O amigo de Senna ainda disse quais informações continham os dossiês. “Que ela namorava com outro cara, que era o ex-namorado, que falava com ela. Insinuando que ela estava traindo, eu não sei da história, eu sei que essa história é verdadeira porque me contaram e eu conheci o irmão dele, Leonardo (Senna) que é o cara que me falou”, concluiu.

Algumas pessoas apontaram que Adriane teria sido injustiçada por ter menos tempo de tela que Xuxa na série. Depois dessa polêmica, a apresentadora veio a público para agradecer a todos.

“Eu vivi essa história, e eu estou falando para vocês não o que ouvi, não o que vi, mas sim o que senti, o que eu vivi. Gente, o que está acontecendo agora é a vida como ela é. É a vida como ela sempre foi, pelo menos para mim”, disse.