Davi Brito comete infração de trânsito em Dubai e recebe críticas

Davi Brito está sendo criticado por causa de um vídeo em que aparece dirigindo um veículo de luxo durante sua viagem para Dubai, nos Emirados Árabes, nesta semana. As críticas têm sido feito em função de um detalhe em vídeo compartilhado pelo famoso: uma infração de trânsito cometida.

O ex-motorista de aplicativo apareceu dirigindo uma Lamborghini Huracán Evo, modelo que pode chegar até R$ 4,8 milhões em veículos 0km, mas o que impressionou foi ele mudando de faixa sem a sinalização.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não sinalizar a troca de faixas configura como infração de trânsito de natureza grave.

"O condutor que descumprir o preceito do artigo 35 incorrerá na infração de trânsito, de natureza grave, prevista no artigo 196 (“Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação”)", diz o código de regras do órgão.

Nos comentários, internautas falara sobre o erro do famoso. "A seta servindo de enfeite", declarou uma pessoa. "Ele é simplesmente o Ronaldinho Gaúcho do trânsito, da seta pra um lado e vira pro outro", comentou outro. "A seta pra direita e eles indo pra esquerda, vou morrer", falou uma terceira usuária do X.