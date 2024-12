Vídeo: Davi e Raquel Brito ostentam carro de R$ 4,3 milhões

Davi Brito apareceu em carro de luxo com Raquel - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, e sua irmã, Raquel Brito, ex-peoa de A Fazenda 16, estão aproveitando ao máximo a temporada nos Emirados Árabes. Em Dubai desde a última quinta-feira, 28, a dupla mostrou nas redes sociais, nesta terça-feira, 3, um passeio luxuoso de carro.

Davi foi o responsável por dirigir a máquina, uma Lamborghini azul avaliada em cerca de R$ 4,3 milhões. Em uma publicação no Instagram, o influenciador digital compartilhou registro do passeio em um dos carros mais cobiçados do mundo.

"Foi incrível. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade", escreveu na legenda de sua postagem.

