Virgínia Fonseca se choca com pedido da filha: "Nem sei o que dizer"

Virgínia Fonseca passou por um momento de surpresa nesta quinta-feira, 5, quando sua filha, Maria Alice, de apenas 3 anos, fez um pedido inesperado durante uma conversa sobre religião. No vídeo compartilhado nas redes sociais, a pequena, filha de Zé Felipe, pediu para "ficar na cruz", deixando a influenciadora sem palavras.

"Jesus é filho de Deus e ele veio na terra para nos salvar. Ele fez a missão dele. A sua missão é viver, respeitar os papais, ser humilde, respeitar as pessoas", explicou Virgínia Fonseca. "Não. Eu quero ficar na cruz", respondeu a Maria Alice enquanto chorava, "Não tem como, Maria", rebateu a famosa.

A filha de Virgínia, no entanto, persistiu com o pedido, perguntando onde estava a cruz. Desconcertada, Virgínia respondeu: "Amor, não sei cadê a cruz, não sei nem o que te falo", reagindo com confusão diante da insistência da filha.

