Com câncer, Isabel Veloso é internada na reta final da gestação

Isabel Veloso, grávida e diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, viveu momentos de tensão nesta semana. - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Isabel Veloso, grávida de 28 semanas e diagnosticada com Linfoma de Hodgkin não curável, viveu momentos de tensão nesta semana. Na última terça-feira , 3, Isabel foi internada no Hospital Regional de Francisco Beltrão, no Paraná, após sentir fortes dores na lombar e apresentar vazamento de líquido amniótico.

Leia mais:

Seu marido, Lucas Borbas, contou à revista ‘Quem' que a situação exigiu cuidados imediatos para proteger a saúde de Isabel e do bebê. "Achamos que nosso filho viria antes da hora, mas agora está tudo estabilizado", explicou.

Além das dores, a influenciadora enfrentava crises de tosse intensa e problemas pulmonares, que também contribuíram para a internação. Após dois dias no hospital, Isabel recebeu alta nesta quinta-feira, 5. “Já estamos em casa e seguindo firmes. Obrigada por todas as mensagens de apoio”, escreveu nas redes sociais.

À espera de seu primeiro filho, Arthur, Isabel relatou que as dificuldades da gestação têm reforçado sua gratidão. “Ele nos deu um grande susto, mas estamos bem e focados no que realmente importa: saúde e amor.”