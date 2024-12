Maraisa se explica após curtir vídeo de Ratinho detonando Simone

No vídeo, Ratinho solta o verbo sobre Simone Mendes: "Não é tão bacaninha quanto parece" - Foto: Reprodução / Instagram | Reprodução / SBT

A cantora Simone Mendes voltou a ser tema de discussões online após um vídeo do apresentador Ratinho criticar sua postura fora das câmeras viralizar. Na gravação, Ratinho afirma que Simone, apesar de simpática na televisão, nem sempre se mostra tão acessível com o público em eventos.

"A Simone é uma queridinha da televisão, mas, quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ela não tira, ela corre", disse o apresentador em um trecho que gerou grande repercussão.

Entenda o caso:

A situação ganhou força quando internautas perceberam que Maraisa, da dupla com Maiara, curtiu uma postagem com o trecho da fala de Ratinho. Após os comentários, Maraisa se pronunciou para esclarecer o mal-entendido: "Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe", afirmou.

Simone, por sua vez, respondeu à declaração de Maraisa, reafirmando a amizade entre elas e descartando qualquer desentendimento. Veja: