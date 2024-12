Ratinho mantém polêmica com Simone Mendes e resgata briga no SBT

Ratinho detonou Simone novamente - Foto: Reprodução

Ratinho segue causando polêmica com os comentários sobre Simone Mendes. Em seu programa no SBT, o apresentador voltou a dizer que a cantora não gosta de tirar fotos com os fãs e ainda relembrou briga entre ela e Simaria no canal.

"A Simone ficou brava que falei na rádio que ela não gosta de tirar foto. É que ela veio no meu programa duas vezes, ela vem e sai correndo, não dá atenção para ninguém", comentou.

O famoso seguiu: "Talvez ela estivesse com pressa, não sei. Uma vez ela foi no Paraná fazer um show lá e também saiu rápido, não atendeu ninguém".

Em seguida, Ratinho lembrou de quando Simone e Simaria tiveram uma briga nos bastidores do programa, pouco tempo antes do rompimento da dupla

"Quem atendia todo mundo era a Simaria, acho que por isso que elas discutiram aqui no programa. Prefiro ficar mais com a Simaria, mas não falei mal, não", argumentou.

"Quando falo mal, falo mal mesmo. Quer ver eu falar? Falo para valer, jamais falaria mal dela, porque acho ela uma grande cantora e uma pessoa bacana", completou.

Confira o vídeo: