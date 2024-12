Simone Mendes fala sobre volta da dupla com Simaria: "Não impede"

A aparição conjunta das ex-Coleguinhas alimentou especulações sobre um possível retorno da dupla - Foto: Reprodução | Instagram

Simone Mendes foi a grande estrela deste fim de semana. No domingo, 15, a cantora recebeu o prêmio de Música do Ano com o hit ‘Dois Tristes’ durante a premiação ‘Melhores do Ano’, no ‘Domingão do Huck’, superando artistas como Ivete Sangalo (Macetando) e Gloria Groove (Nosso Primeiro Beijo).

O reconhecimento coroou um momento especial, que começou no sábado, 13, quando Simone dividiu o palco com a irmã, Simaria, em um show que surpreendeu os fãs.

A aparição conjunta das ex-Coleguinhas, como eram conhecidas, alimentou especulações sobre um possível retorno da dupla. No entanto, nos bastidores da premiação, em entrevista à repórter Samanta Alves, do gshow, Simone foi enfática ao abordar o assunto. "Não vai rolar", afirmou, descartando de forma direta a volta da parceria musical que durou quase 30 anos e rendeu inúmeros hits.

Apesar da negativa, Simone deixou uma porta entreaberta para colaborações pontuais com Simaria. No show do sábado, ao lado da irmã, ela falou sobre a possibilidade de projetos conjuntos, mesmo mantendo o foco na carreira solo. "Simone Mendes vai permanecer na carreira solo, Simaria vai construir a história dela, mas também não impede de lá na frente a gente fazer algumas capitais com Simone e Simaria", disse ao público.