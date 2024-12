Mãe de MC Loma se revolta com Melody: "Tem inveja da minha filha"

- Foto: Reprodução

Briga de jovens famosas. Após Melody detonar MC Loma, Claudia Silva, mãe da cantora pernambucana, rebateu as falas da carioca.

“Tu é o que para dizer que minha filha não merece a fama que tem? Está com inveja dela como toda vida tu teve. Está toda apagada e quer ganhar um biscoito na fama dela. Quem não merece a fama que tem é tu, essa Melody, que não sei nem de que buraco saiu. Não fale da minha filha”, disparou Claudia, visivelmente irritada, em uma sequência de stories.

A mãe de Loma também garantiu que a filha não responderá às provocações, e que está pronta para defendê-la publicamente. "Quem te dá biscoito sou eu, que sou barraqueira como tu. Tu é invejosa, que há muitos anos tem inveja da minha filha, porque tu não tem nem brilho", esbravejou.

Entenda o caso

No último sábado, 14, durante o programa "Sabadou", comandado por Virgínia Fonseca, MC Melody foi questionada sobre quem, em sua opinião, não merecia a fama que possui, e não hesitou em citar MC Loma.

“Não é desmerecendo ninguém, mas uma pessoa que ganhou fama… Eu já briguei com essa pessoa, mas resolvi depois. Vou falar e vou brigar de novo”, iniciou Melody, antes de explicar: “É uma pessoa que eu acho que cresceu do nada. Sem um motivo muito claro, mas hoje em dia eu acompanho e vejo que é uma pessoa que parece ser muito legal”, disse.

Durante o programa, Melody admitiu que as duas já tiveram desentendimentos no passado, mas afirmou que atualmente está "em paz" com a situação. “Eu tive uma intriga com ela, estou em paz hoje em dia, mas é a Loma”, declarou.