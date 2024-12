BBB anuncia mais nomes para a próxima edição; conheça

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 16, pela Globo - Foto: Divulgação

O BBB 25 vai contar com a participação de Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna. A dupla vai ficar à frente dos quadros de humor na próxima edição. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 16, pela Globo.

Sucesso com o ‘CAT BBB’ nas temporadas 20 e 21, Rafael relembrou a receptividade do público ao quadro que apresentou em edições anteriores e falou sobre a alegria de fazer parte do BBB.

“Amei que as pessoas amaram o quadro e fiquei muito, muito feliz com o convite para essa temporada histórica. Quero fazer de novo com o mesmo jeitinho, acompanhar o que o público está achando e, assim, ser um porta-voz dele dentro do programa. Estou ansioso desde o dia em que recebi o convite, nervoso como se fosse a primeira vez. Estou de volta, Brasil”, vibrou.

Assim como Rafael, Rodrigo Sant’Anna já marcou presença no BBB, interpretando personagens autorais nas edições 15 e 16. O humorista ressaltou que sua afinidade com o programa não mudou desde então. “Eu acho que o Big Brother é uma experiência imersiva. Mesmo que você não entre na casa, participar do projeto de uma maneira geral é algo inesquecível”, comentou ele.

O BBB 25 vai ser apresentado por Tadeu Schmidt. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.