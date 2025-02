Pacheco tenta entrar no governo Lula por 'cota pessoal'

Pacheco deixa o comando do Senado no sábado, 1 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Cotado para assumir um ministério dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD), espera ser convidado pelo chefe do Executivo para ocupar a carga dentro da 'cota pessoal'.

Segundo informações do portal de notícias CNN Brasil, vinculado ao canal de mesmo nome, Pacheco, que encerra sua passagem à frente do Senado no próximo sábado, 1, acredita que pode chegar ao status de ministro por uma indicação do presidente, fora do espaço reservado ao PSD, seu partido.

Ainda de acordo com o portal, Pacheco hoje é cotado para as pastas de Justiça e Segurança Pública e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ministérios comandados hoje por Ricardo Lewandowski e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), respectivamente.