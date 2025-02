Centrão pode ficar com a liderança do governo na Câmara

Plenário Ulysses Guimarães, onde será feita a eleição da nova Mesa da Câmara - Foto: Câmara dos Deputados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia entregar a liderança do governo na Câmara dos Deputados. De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, o mandatário passou, de fato a considerar, indicar um nome do MDB ou até do PSD para substituir José Guimarães (PT-CE) como líder do governo na Câmara.

A avaliação é de que um nome do Centrão facilitaria a interlocução do governo com o provável futuro presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com lideranças do próprio bloco.

Além disso, a liderança de governo serviria para acalmar a ala do Centrão que defende a nomeação de um parlamentar do grupo para um dos chamados “ministérios palacianos”.

Desde a gestão Arthur Lira (PP-AL), uma ala do Centrão pressiona para que Lula troque o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), responsável pela articulação política do governo.