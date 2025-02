Marcone Amaral ‘jura’ lealdade a Jerônimo e elenca ações do mandato

Deputado estadual Marcone Amaral (PSD) - Foto: Reprodução | YouTube

Recém-empossado na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o deputado estadual Marcone Amaral (PSD) espantou qualquer possibilidade de migrar para o grupo de oposição em seu mandato na Casa. Elogiando o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o pessedista elencou suas prioridades para o primeiro mandato.

“Eu me sinto muito tranquilo em dizer que [Jerônimo] é um dos governadores que mais está realizando para o povo, principalmente, para o povo do interior, inclusive, para o povo da minha região. E eu estarei junto com ele, firme, para poder consolidar esses investimentos que estão transformando a vida das pessoas”, disse Amaral nesta quinta-feira, 30.

Já sobre as ações do seu mandato, o ex-zagueiro do Vitória disse: “Nós vamos lutar para fortalecer os investimentos que já existem lá na região do Litoral Sul, que já compõem 28 municípios. Onde há investimento do governo do Estado e essas parcerias com os prefeitos, eu estarei firme e consolidando esses projetos”.

O novo legislador deve se debruçar em propostas voltadas ao esporte, como afirmou ao Portal A TARDE, durante a entrega de ônibus escolares aos municípios, no Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio.

“Fui bicampeão pelo meu Vitória, tricampeão baiano e bicampeão do Nordeste. Joguei 11 anos no Oriente Médio, no Catar, e tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países através do esporte. [Por isso], vou trazer um pouco dessas experiências para propor algumas ações em benefício da área social do esporte”, contou.

“Eu também estive presidente do Hospital de Base em Itabuna e tenho conhecimento vasto do que acontece em necessidade no interior, na [área] da saúde. Eu também vou tentar dialogar para que a gente possa estar melhorando esse serviço”, acrescentou.

Marcone assumiu uma cadeira na Alba na última quarta-feira, 29, após o retorno da primeira suplente do PSD, Jusmari Oliveira, à Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), em uma movimentação feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Nas eleições de 2022, o ex-Vitória ficou na segunda suplência do partido, com 32.917 votos.