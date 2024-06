Marcone Amaral é nomeado para presidência do Hospital de Base

Marcone agradeceu ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro, pela nova função - Foto: Reprodução | Instagram | @marcone_55

O ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (PSD), foi nomeado como presidente do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães de Itabuna nesta sexta-feira, 14, pelo prefeito do município, Augusto Castro (PSD). A informação consta no Diário Oficial do Município (DOM).

Nas redes sociais, o pessedista agradeceu a Castro pela nova função, a qual considerou como "uma grande missão". Marcone fez questão de ressaltar o cargo de chefe do Executivo, que assumiu durante oito anos, como agregadora nesta nova tarefa.

"Agora é oficial, mais uma grande missão em minha vida. Após cinco anos e três meses administrando e transformando a vida das pessoas para melhor em minha querida Itajuípe como Prefeito, aceitei o desafio de comandar o nosso importante Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães em Itabuna. Gostaria de agradecer ao nosso líder e Senador Otto Alencar, ao nosso deputado Paulo Magalhães, que trabalha incansavelmente pela nossa região e em especial ao nosso prefeito Augusto Castro pelo belíssimo trabalho realizado em Itabuna e que com absoluta certeza merece continuar. Darei o meu melhor para levar experiência, sensibilidade e muita humanização ao cuidar da nossa população. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade de cuidar das pessoas", escreveu.

Marcone assumiu a prefeitura de Itajuípe, no sul baiano, em 2016, e foi reconduzido ao cargo em 2020. Em 2022, no entanto, ele renunciou para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Na corrida para a cadeira na Casa Legislativa, no entanto, ele não logrou êxito, ficando na suplência do partido. Na ocasião, ele acumulou 32.917 votos.