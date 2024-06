A TARDE Educação promove formação continuada em Itabuna | A TARDE

Os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e do segmento de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de ensino de Itabuna, no sul da Bahia, participaram na terça, 28, e quarta-feira, 29, dos minicursos promovidos pelo A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com o município.

As formações continuadas foram ministradas pela coordenadora pedagógica Márcia Firmino, e a pedagoga Berta Cunha, ambas do A TARDE Educação, na sala 306 da Unex.

Para a coordenadora pedagógica da secretaria municipal da Educação (Seduc), professora Dalvani Menezes, as formações continuadas foram um sucesso. "Os resultados deste encontro com professores de 12 escolas da rede municipal de ensino foram muito positivos. Percebemos nas apresentações, falas e discussões quanto se inteiraram do conteúdo. Então, a avaliação é que foi de fato uma participação muito boa e muito importante", afirma a coordenadora Dalvani Menezes.

Dalvani Menezes acrescenta que começou a executar o Programa A TARDE Educação há duas semanas com a formação e preparação dos professores no ensino letivo. "A partir disso, o trabalho com os alunos será iniciado na próxima semana, antes das férias, com a abordagem em sala de aula de temáticas de exploração do jornal digital ou impresso", diz.

A coordenadora do EJA da Seduc, professora Dora Mônica, destaca a importância da parceria entre a gestão municipal e o A TARDE Educação.

"Essa parceria é excelente para fomentar a leitura e a escrita a partir do gênero textual jornal, em específico a tipologia notícia. Neste período de formação, conseguimos repassar subsídios aos professores para trabalhar com a ferramenta com seus alunos em sala de aula, tendo em vista que cada um deles terá senha de acesso ao jornal digital, assim como os docentes", afirma.

Segundo Dora Mônica, o Programa vai agregar mais conhecimento aos alunos pela interrelação com os conteúdos temáticos aplicados em sala de aula, professores dos anos finais do ensino fundamental e do EJA e coordenadores.

“Através do aprimoramento da leitura e da escrita e da aquisição de informações de qualidade e da leitura de qualidade, o aluno será multiplicador dessas notícias junto à sua família e à sua comunidade, já que terá acesso ao jornal pelo smartphone”, destaca Dora Mônica.

De acordo com Márcia Firmino, a experiência de trazer a proposta do Programa para Itabuna foi bem recebida pelos professores.

"Os participantes desta primeira fase saíram com informações sobre como levar o jornal para a sala de aula, que é um dos nossos objetivos. Há módulos com temáticas presenciais e outras 16 formações serão através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA)", explica.

Berta Cunha, relata que os professores do município demonstraram grande interesse em aprimorar suas habilidades e práticas pedagógicas, contribuindo positivamente para as formações.

"Durante os minicursos, houveram trocas de conhecimentos e experiências valiosas, evidenciando o comprometimento dos participantes em se aprofundarem nas temáticas propostas, além de estabelecermos diversas possibilidades de aplicação em sala de aula", finaliza.

