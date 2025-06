Boca Juniors abre 2 a 0 e sofre empate do Benfica na Copa do Mundo

Boca Juniors x Benfica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quase saiu a primeira vitória de uma equipe sul-americana contra um europeu na Copa do Mundo de Clubes. Na noite desta segunda-feira, 16, o Boca Juniors surpreendeu o Benfica, abriu 2 a 0 com 27 minutos de jogo, viu jogador do clube português ser expulso, mas não soube aproveitar a vantagem numérica e empatou em 2 a 2 com as 'Águias' de Portugal.

Herdando a vaga para o Mundial através do ranking da Conmebol, o Boca iniciou o jogo com força total e fez o primeiro gol logo aos 20 minutos, com Miguel Merentiel. Sete minutos depois, Rodrigo Battaglia, ex-Atlético-MG, balançou as redes pela segunda vez na partida e deixou os argantinos em vantagem.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Benfica viu Palacios cometer pênalti em Otamendi, e Di Maria não perdoou, descontando no placar e dando início à reação. O empate, no entanto, só foi sair na reta final da partida, com o argentino Nicolás Otamendi, torcedor do rival Riber Plate, marcando de cabeça após cobrança de escanteio.

O atacante italiano Andrea Belloti ainda chegou a ser expulso antes do gol de empate dos portugueses, dando um toque a mais de emoção ao gol marcado próximo do fim da partida.

Agora empatados com um ponto cada no Grupo C, Boca Juniors e Benfica ficam atrás do Bayern de Munique, que goleou por 10 a 0 o Auckland City, da Nova Zelândia, na estreia, e terá pela frente o clube argentino na próxima rodada, na sexta-feira, 20, às 22h. A equipe portuguesa, portanto, encara o time da Oceania na busca pela vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo.