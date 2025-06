TV Vitória+: Rubro-Negro lançará nova plataforma exclusiva do clube

TV Vitória+ - Foto: Divulgação | ECVitória

Uma novidade promete aproximar ainda mais o torcedor rubro-negro com o Vitória. Nesta segunda-feira, 16, o clube baiano revelou uma nova plataforma que ainda não tem data de lançamento: a TV Vitória+.

A nova plataforma inclui conteúdos exclusivos e promete contar com desafios e entrevistas com jogadores, além de novas 'histórias', conforme anunciou o clube nas redes sociais. A iniciativa, entretanto, ainda não foi lançada oficialmente e deve ter seus detalhes divulgados em breve.

Conteúdos exclusivos, experiências únicas e você cada vez mais perto do Leão Publicação do Vitória nas redes sociais

Atual canal do Youtube do Rubro-Negro, a TV Vitória já conta com diversos conteúdos, como vídeos de bastidores, entrevistas, treinos e boletins médicos. Além disso, o perfil possui aproximadamente 192 mil torcedores até o momento da publicação dessa matéria.