Fluminense estreia no Mundial nesta terça-feira; saiba onde assistir

Elenco do Fluminense desembarcando nos Estados Unidos - Foto: Marcelo Gonçalves / FFC

O Fluminense estreia nesta terça-feira, 17, no Mundial de Clubes da Fifa 2025, que está sendo disputado nos Estados Unidos. O adversário é o poderoso Borussia Dortmund, da Alemanha, em um dos jogos mais aguardados da primeira fase da competição. A partida será realizada no Metlife Stadium, em Nova Jersey, às 13h.

O confronto é válido pelo Grupo F, que ainda conta com Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Os dois melhores avançam para as oitavas de final do torneio, que pela primeira vez reúne 32 clubes no formato semelhante ao da Copa do Mundo de seleções.

O Tricolor das Laranjeiras encara a Muralha Amarela às 13h, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nas proximidades de Nova Iorque. A partida terá transmissão ao vivo de Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

River Plate começa sua trajetória na Copa do Mundo de Clubes

Outro representante sul-americano irá estrear no Mundial de Clubes. O River Plate, da Argentina, encara o Urawa Reds, do Japão, em partida marcada para às 16h, no Lumen Field, em Seattle.

O confronto é válido pelo Grupo E, que também conta com Monterrey, do México, e Inter de Milão. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming).

Ulsan HD x Mamelodi Sundowns: futebol alternativo no Mundial

Para quem curte o “futebol alternativo”, o Mundial de Clubes reserva um duelo interessante nesta terça-feira. Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam a partir das 19h, em partida válida pelo Grupo F, que também conta com Fluminense e Borussia Dortmund.

A partida será no Estádio Inter&Co, em Orlando. Quem quiser ver poderá assistir em SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

Vice-campeã europeia Internazionale também estreia na Copa

Encerrando a rodada desta terça-feira, Monterrey e Inter de Milão entram em campo às 22h, no Rose Bowl, em Los Angeles. O duelo é válido pelo Grupo E, que também tem River Plate e Urawa Reds, que se enfrentaram mais cedo.

A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming).

Confira a programação completa da Copa do Mundo de Clubes desta segunda-feira:

Jogos do dia – Mundial de Clubes (17/06)

13h - Fluminense x Borussia Dortmund

Metlife Stadium, em Nova Jersey

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming).

16h - River Plate x Urawa Reds

Lumen Field, em Seattle

Onde assistir: SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

19h - Ulsan HD x Mamelodi Sundowns

Estádio Inter&Co, em Orlando

Onde assistir: SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)

22h - Monterrey x Internazionale

Rose Bowl, em Los Angeles

Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), CazéTV (YouTube) e DAZN (streaming)