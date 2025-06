Flamengo vence na estreia do Mundial de Clubes e lidera o Grupo D

O uruguaio Arrascaeta comemora o primeiro gol do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo começou sua caminhada no Mundial de Clubes com vitória. Na noite da última segunda-feira, 16, o Rubro-Negro carioca venceu o Espérance, da Tunísia, por 2 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo D.

Com atuação segura, o time comandado por Filipe Luís foi superior desde o início. O primeiro gol saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, em jogada bem trabalhada pela direita. Varela cruzou, Luiz Araújo ajeitou de cabeça e Arrascaeta na marca do pênalti completou de chapa para abrir o placar.

O domínio carioca se refletiu nas estatísticas do primeiro tempo, com 69% de posse de bola, sete finalizações contra apenas uma dos tunisianos e ampla superioridade na troca de passes.

Na etapa final, o Espérance chegou a assustar em alguns erros do Flamengo, especialmente em finalizações de Belaili. Mas foi o Rubro-Negro quem definiu a vitória. Aos 24 minutos, Jorginho, que fazia sua estreia, deu lindo passe para Luiz Araújo, que bateu colocado e marcou o segundo.

O Fla administrou o resultado até o apito final e garantiu os três pontos. Com o mesmo saldo do Chelsea, que venceu o Los Angeles FC também por 2 a 0, o time brasileiro lidera o grupo D por ter recebido menos cartões.

O próximo compromisso do Flamengo será na próxima sexta-feira, 20, às 15h, contra o Chelsea, novamente na Filadélfia, em duelo direto pela liderança da chave.