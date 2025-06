Inscrição para concurso da Polícia Federal com mil vagas termina hoje

O certame está oferecendo mil vagas para diversos cargos - Foto: Divulgação

Após prorrogação, as inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF) terminam às 18h desta terça-feira, 17. O certame está oferecendo mil vagas em cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista e os salários podem chegar a até R$ 26.800.

As oportunidades da PF estão distribuídas da seguinte forma: 120 vagas para delegados, 69 para peritos criminais, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos do certame.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site oficial da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição varia conforme o cargo disputado. Para disputar as vagas de delegado e de perito criminal da Polícia Federal, o valor é de R$ 250. Para cargos de escrivão, agente e papiloscopista a taxa é de R$ 180. A data final para o pagamento da taxa de inscrição foi mantida em 20 de junho.

Para solicitar a inscrição, o candidato deverá informar o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, sua fotografia individual, tirada nos últimos seis meses anteriores, em que necessariamente apareça a sua cabeça descoberta e seus ombros.

Os candidatos deverão verificar, no endereço eletrônico, das 10 horas de 18 de junho às 18 horas de 19 de junho de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), se a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções do edital.

Caso não tenha sido reconhecida, o candidato deverá fazer novo envio de uma nova foto que atenda às determinações do edital, no período acima.

Provas

As provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório estão previstas para 27 de julho e serão aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal.

Os detalhes completos sobre os cargos, requisitos e etapas do processo seletivo estão disponíveis no edital publicado em 20 de maio.