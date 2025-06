Concurso público com salários de até R$ 11 mil é lançado; veja o edital

Fachada do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) — - Foto: CFMV/ Divulgação

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) lançou um concurso público com 171 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. São oportunidades para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários que vão de R$ 5.871,54 a R$ 11.031,91, além de benefícios (acesse o edital abaixo).

Veja as Vagas

Cargos de nível médio:

Cargos : Assistente Administrativo (nível médio): 7 vagas imediatas + 48 para cadastro de reserva.

: Assistente Administrativo (nível médio): 7 vagas imediatas + 48 para cadastro de reserva. Remuneração : R$ 5.871,54

: R$ 5.871,54 Vagas : Técnico de Informática (nível técnico): 2 vagas imediatas + 16 para cadastro de reserva.

: Técnico de Informática (nível técnico): 2 vagas imediatas + 16 para cadastro de reserva. Remuneração : R$ 8.386,19

Cargos de nível superior:

Cargos : Advogado, Analista de: Administração, Marketing, Sistemas, Contabilidade e Médico-Veterinário

: Advogado, Analista de: Administração, Marketing, Sistemas, Contabilidade e Médico-Veterinário Vagas : 12 vagas imediatas + 96 para cadastro de reserva.

Remuneração : R$ 11.031,91

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 17 de junho até 13 de julho de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Iades, responsável pela organização do certame. As provas estão previstas para o dia 10 de agosto de 2025. Acesse o edital.

As taxas de inscrição são de R$ 56,00 para cargos de nível superior e R$ 54,00 para nível médio e técnico. Candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea ou integrantes de família de baixa renda podem solicitar isenção entre os dias 17 e 24 de junho de 2025.

Provas

As provas serão aplicadas exclusivamente em Brasília, e o processo seletivo incluirá provas objetivas e discursivas, além de análise comportamental e experiência profissional. Para os cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos.

O concurso reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.