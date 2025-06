Concursos públicos: 2 mil vagas liberadas para ministérios e Forças Armadas

A autorização foi publicada no Diário Oficial da União por meio de duas portarias - Foto: Marcello Casal Jr. l Agência Brasil l Arquivo

O Ministério da Gestão e Inovação autorizou, nesta terça-feira, 3, a abertura de 2 mil vagas em concursos públicos para diversos órgãos do governo federal, incluindo ministérios, agências reguladoras, institutos e as Forças Armadas. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União por meio de duas portarias.

A primeira portaria prevê 1,7 mil vagas em vários órgãos ligados ao governo federal. A segunda divulga 300 vagas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ainda não há informações sobre salários e cargas horárias das funções.

Todos os cargos serão preenchidos por meio do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025, com edital previsto para ser lançado no próximo mês.



Confira abaixo os cargos autorizados:

INSS

Analista do Seguro Social (nível superior) - 300 vagas

Agência Nacional do Cinema (Ancine)

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual - 10 vagas

Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual - 10 vagas

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural - 15 vagas

Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural - 35 vagas

Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural - 16 vagas



Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Técnico em Regulação de Aviação Civil - 70 vagas



Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações - 50 vagas



Agência Nacional de Mineração (ANM)

Técnico em Atividades de Mineração - 80 vagas



Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Técnico em Regulação de Saúde Suplementar - 20 vagas



Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários - 30 vagas



Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - 50 vagas



Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária - 14 vagas



Imprensa Nacional

Engenheiro - 4 vagas

Técnico em Comunicação Social - 10 vagas

Ministério das Cidades

Arquiteto- 3 vagas

Contador - 2 vagas

Engenheiro - 10 vagas



Comando da Aeronáutica

Pesquisador - 35

Tecnologista - 50

Contador - 5

Comando do Exército

Analista de Tecnologia Militar - 1 vaga

Engenheiro de Tecnologia Militar - 5 vagas

Assistente Social - 5 vagas

Enfermeiro - 30 vagas

Médico - 10 vagas

Nutricionista - 5 vagas

Psicólogo - 5 vagas

Pesquisador - 20 vagas

Tecnologista - 50 vagas

Comando da Marinha

Enfermeiro - 5 vagas

Médico - 65 vagas

Técnico em Comunicação Social- 5 vagas

Analista de Tecnologia Militar - 2 vagas

Engenheiro de Tecnologia Militar - 20 vagas

Pesquisador - 10 vagas

Tecnologista - 33 vagas

Hospital das Forças Armadas

Especialista em Atividades Hospitalares - 50 vagas

Médico - 50 vagas

Técnico em Atividades Médico-Hospitalares - 30 vagas

Ministério do Desenvolvimento Agrário

Contador - 4 vagas

Engenheiro Agrônomo - 60 vagas

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)

Analista -33 vagas

Técnico -27 vagas

Ministério da Pesca e Aquicultura

Arquiteto- 1 vaga

Contador - 1 vaga

Engenheiro - 30 vagas

Estatístico - 1 vaga

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro)

Analista em Ciência e Tecnologia- 15 vagas

Pesquisador - 10 vagas

Tecnologista - 40 vagas

Ministério do Turismo

Arquiteto- 1 vaga

Engenheiro - 2 vagas

Estatístico - 3 vagas

Contador - 2 vagas

Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos

Assistente Social (cadastro de reserva)

Médico (cadastro de reserva)

Psicólogo (cadastro de reserva)

Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico - 250 vagas

Analista Técnico de Defesa e Justiça - 250 vagas

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)