PF lança concurso com mil vagas e salário de até R$ 26,8 mil

Polícia Federal divulga novo edital - Foto: Divulgação | Policia Federal

O edital com as novas regras do concurso da Polícia Federal foi divulgado nesta terça-feira, 20. O concurso é voltado para as vagas de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. Na área policial são mil vagas disponíveis.

A remuneração inicial para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, em todas as especialidades, parte de R$ 26.800. Já para os cargos de Escrivão, Agente e Papiloscopista, o salário inicial é de R$ 14.164,81.

Em abril, a Polícia Federal havia lançado um outro certame com 192 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais podem chegar a R$ 11 mil, conforme a função escolhida.

Confira os cargos, números de vagas e salários iniciais:

Agente de Polícia Federal

Vagas: 630

Salário: R$ 14.164,81

Escrivão de Polícia Federal

Vagas: 160

Salário: R$ 14.164,81

Delegado de Polícia Federal

Vagas: 120

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 3: Informática Forense

Vagas: 24

Salário: R$ 26.800,00

Papiloscopista Policial Federal

Vagas: 21

Salário: R$ 14.164,81

Perito Criminal Federal – Área 1: Contábil-Financeira

Vagas: 16

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 22: Meio Ambiente

Vagas: 14

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 5: Geologia Forense

Vagas: 5

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 7: Engenharia Civil

Vagas: 2

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 11: Engenharia Cartográfica

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 12: Medicina Legal

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 16: Física Forense

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 17: Engenharia de Minas

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 19: Genética Forense

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 20: Engenharia Ambiental

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal – Área 21: Antropologia Forense

Vagas: 1

Salário: R$ 26.800,0

Das vagas a serem preenchidas, 20% delas são reservadas para negros (pretos, pardos e indígenas) e 5% para pessoas portadoras de deficiência. A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas semanais.

Para os cargos de Escrivão, Agente e Papiloscopista, podem se inscrever graduados em qualquer curso de nível superior. Já as funções de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal exigem formação específica.

As inscrições deverão ser feitas por meio da internet, com o prazo iniciando às 10 horas da segunda-feira, 26 de maio, indo até às 18 horas do dia 13 de julho.

Os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do concurso.

A taxa de inscrição é de acordo com a vaga almejada:

Delegado de Polícia Federal: R$ 250;

Perito Criminal Federal: R$ 250;

Escrivão de Polícia Federal: R$ 180;

Agente de Polícia Federal: R$ 180;

Papiloscopista Policial Federal: R$ 180.

Processo seletivo terá as seguintes etapas:

Prova objetiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

Exame de aptidão física, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

Avaliação médica, para todos os cargos, de caráter eliminatório;

Prova oral, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação psicológica, primeiro momento, para todos os cargos, sem caráter eliminatório e de presença obrigatória;

Avaliação de títulos, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e de Perito Criminal Federal, de caráter classificatório;

Investigação social, para todos os cargos, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Federal, com assessoramento do Cebraspe no tocante à disponibilização da Ficha de Informações Confidenciais (FIC).

As provas serão feitas em todas as capitais e Distrito Federal. Já a prova oral, exclusiva para o cargo de Delegado de Polícia Federal, será realizada apenas em Brasília (DF).

As avaliações objetiva e discursiva estão previstas para o dia 27 de julho. Para o cargo de Delegado, a prova objetiva terá duração de 3h30 (pela manhã) e a discursiva 5h (à tarde).

Já para os demais cargos, as provas tem duração conjunta de 4h30, sendo aplicada no período da tarde.

O prazo de validade do concurso é de seis meses, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, pelo mesmo período.