Concurso do TCU oferece 60 vagas e salário de R$15 mil

Valor da taxa de inscrição é de R$ 70 - Foto: © Valter Campanato | Agência Brasil

Foi divulgado nesta sexta-feira, 23 o edital do concurso para preencher 60 vagas no Tribunal de Contas da União (TCU). Do total de vagas, 40 são para técnico de controle externo, que exige nível médio e salário de R$ 15 mil.

Além disso, 20 vagas são destinadas ao cadastro de reserva. O regime de contratação é o estatutário, com estabilidade. As inscrições podem ser feitas entre os dias 30 de maio e 17 de junho, no site do Cebraspe, organizador do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção da taxa.

Resumo concurso TCU

Cargo: Técnico federal de controle externo

Requisitos: Ensino médio completo

Remuneração inicial: R$ 15.128,26

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Banca organizadora: Cebraspe

Inscrições: 30 de maio a 17 de junho de 2025

Taxa de inscrição: R$70

Provas objetivas e discursiva: 3 de agosto, em Brasília

Etapas:Provas objetivas e discursiva (eliminatórias e classificatórias)

O concurso TCU será composto por duas etapas:

Provas Objetivas e Discursiva: Serão aplicadas em Brasília (DF), com caráter eliminatório e classificatório. As provas objetivas seguirão o método "Certo ou Errado" do Cebraspe. A prova discursiva avaliará a capacidade de expressão escrita e o domínio do conteúdo programático.

Curso de Formação: Os candidatos aprovados na primeira etapa serão convocados para o curso de formação, com duração mínima de 60 horas, realizado pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC), em Brasília. A participação é obrigatória e de caráter eliminatório.

As avaliações objetivas e discursivas estão marcadas para 3 de agosto, em Brasília. As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã. Já a discursiva terá a duração de 2 horas e 30 minutos e será aplicada à tarde.

Prova objetiva do TCU

A prova objetiva será composta por 120 itens no estilo “certo ou errado”, divididos entre Conhecimentos Básicos e Específicos.

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática Financeira

Controle Externo

Administração Pública

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Processual Civil

Sistema Normativo Anticorrupção

Conhecimentos Específicos:

Estatística

Análise de Dados

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Direito Civil

Direito Processual Civil

Sistema Normativo Anticorrupção