Conab prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 8 mil

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prorrogou o prazo de inscrições para seu concurso público, que oferece 403 vagas com salários de até R$8.140,88.

As oportunidades são para os níveis médio, técnico e superior. Inicialmente, as inscrições terminariam em 15 de maio, mas agora os interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira, 20, por meio do site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

As taxas de inscrição variam de R$50 a R$80, dependendo do cargo escolhido. É permitido se candidatar a mais de uma vaga, desde que as provas sejam realizadas na mesma cidade.

Salários e benefícios

Das 403 vagas ofertadas, 34 são destinadas ao cargo de assistente (nível médio ou técnico), com remuneração de R$3.459,87. As demais 369 vagas são para analista, cargo que exige nível superior, com salário inicial de R$8.140,88. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para ambas as funções, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Os candidatos aprovados também terão acesso a benefícios como auxílio-alimentação, auxílio para educação infantil e transporte ao trabalhador. Os valores desses adicionais não foram detalhados no edital.

Vagas

As vagas para assistente contemplam áreas como Administrativo, Contabilidade, Técnico Agrícola e Tecnologia da Informação (TI), com postos disponíveis em estados como Acre, Bahia, Ceará, Minas Gerais e São Paulo, entre outros.

Já as oportunidades para analista abrangem especializações em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia Agronômica, Direito e Economia. As vagas estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para o Distrito Federal, que concentra um número elevado de posições.

Validade do Concurso

O concurso terá validade inicial de dois anos, a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais dois anos. Durante esse período, a Conab poderá convocar candidatos do cadastro de reserva conforme novas demandas surgirem.